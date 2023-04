Calciomercato Juventus, Osimhen al posto di Vlahovic: scelta fatta, è già successo

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’ultima notizia parla chiaro, adesso, ci sarebbe un’altra priorità: i dettagli.

Da ‘Daily Star’, portale inglese, si parla di un assalto offensivo che sembra avere già un preferito su tutti.

Il club inglese Manchester United in cera di un riscatto dopo diversi stagioni sottotono, adesso, avrebbe messo in cima alla lista desideri il bomber del Napoli. Il top player di Spalletti avrebbe superato qualsiasi gerarchia e proprio il Manchester, per la prossima stagione, sarebbe disposta ad accontentare qualsiasi richiesta del club partenopeo pur di averlo in rosa.

Osimhen preferito a Vlahovic: scacco matto United

A tal proposito, in caso di intensificarsi della trattativa, lo United lascerebbe perdere un altro profilo in questione. Infatti il club inglese aveva messo nel mirino anche Dusan Vlahovic ma, ovviamente, nel caso dovesse intavolare la trattativa con il Napoli, a quel punto, Vlahovic non sarebbe più preso in considerazione.

Dusan è reduce da una stagione complicata in bianconero. Nonostante le indubbie qualità del giocatore stanno mancano i gol e le performance del giocatore non sembrano quelle a cui ha abituato tutti, lui in primis. Ma è chiaramente un periodo che, ciononostante, potrebbe già essere cruciale in caso di cessione importante davanti a cifre per cui sarebbe anche difficile dire di no. Però, in sostanza, uno dei club maggiormente interessanti, adesso, potrebbe chiamarsi fuori proprio perché ci sarebbe un’altra priorità dalla Serie A e si tratterebbe dell’attaccante del Napoli. Non ci resta che attendere il verdetto sul mercato estivo.