Pogba archivia subito la pratica Juventus, addio lampo: “Accetta il trasferimento”

Addio lampo a fine stagione: termina velocemente la seconda avventura di Pogba alla Juventus

In casa Juventus c’è aria di rivoluzione in vista della prossima stagione. Sarà decisivo l’esito del percorso in Europa League e la sanzione definitiva che arriverà a fine campionato.

Di certo, però, la società ha intenzione di rinnovare alcuni reparti e colmare alcuni ruoli specifici. La Juventus, con ogni probabilità, vedrà la perdita di alcuni big come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2023. Massimiliano Allegri, nonostante le voci, dovrebbe essere confermato, forte del contratto fino a giugno 2025. Il taglio al monte stipendi porterà, inevitabilmente, alla partenza di altri big della squadra, vista la necessità del club piemontese di fare cassa. Dusan Vlahovic è uno dei principali indiziati, soprattutto alla luce del rendimento deludente di quest’anno. L’altro potrebbe essere Paul Pogba. Durante la trasmissione di ‘calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play, Graziano Campi si è espresso sulle prossime mosse di mercato della Juventus.

Juventus, addio anticipato per Pogba: “Accetterebbe il trasferimento”

Di seguito le parole del giornalista sulle prossime mosse dei bianconeri; Campi si è soffermato anche sul futuro di Milik ma soprattutto su quello di Paul Pogba.

“La Juventus si libererà dei giocatori in scadenza di contratto per abbassare il monte ingaggi e poi proverà a fare cassa con McKennie e Zakaria che rientreranno dai prestiti. Lo stesso Arkadiusz Milik, in caso di esclusione dalle coppe, non sarebbe poi così entusiasta di restare a Torino nella prossima stagione. Pogba? i rapporti tra la Juventus e il francese erano già logori. Poi, dopo aver perso il Mondiale, lui vuole un rilancio a livello europeo. Credo che accetterebbe il trasferimento”. Dal suo commento si evince che l’ex Manchester United ha la volontà e la voglia di provare una nuova esperienza europea. Quest’anno la Juve, di fatto, non lo ha mai avuto a disposizione. Allegri sta provando a dargli minuti in queste ultime partite per sperare di fargli ritrovare il ritmo partito. Pogba sembra molto distante dalla forma di un tempo ma spera quantomeno di poter ritagliarsi un ruolo importante almeno per la semifinale di Europa League, e magari per la gara di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter. Il suo addio, però, sembra più che una possibilità.