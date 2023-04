Calciomercato Juventus, Fagioli come Scamacca: la firma è dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, Fagioli come Scamacca: la firma appare essere davvero dietro l’angolo. Ecco la novità

Sappiamo benissimo che ci sono vari tipi di mercato. Quello dei giocatori, quello degli allenatori, quello dei dirigenti – che riguarda anche la Juventus – e infine anche quello che vede protagoniste le agenzie che vogliono fare gli interessi dei tesserati.

E sappiamo benissimo come un bravo agente possa decidere il destino e la carriera di ogni giocatore. Ci sono quelli che nonostante tutto riescono a piazzare i propri assistiti anche in momento non di certo importanti della propria carriera. Ora, il discorso non è assolutamente questo, noi qui parliamo di un elemento della Juventus, che potrebbe fare le fortune della società bianconera nel corso delle prossime stagioni, che secondo il giornalista Moretto sarebbe pronto a firmare per un’agenzia.

Calciomercato Juventus, Fagioli con Scamacca

L’agenzia CAA Stella infatti, dopo aver preso Scamacca, attaccante del West Ham che a causa di un infortunio ha chiuso in anticipo la propria stagione, starebbe per abbracciare anche Fagioli, centrocampista bianconero che quest’anno, con Massimiliano Allegri, è esploso.

Un innesto importante per l’agenzia visto che parliamo di uno dei migliori prospetti in circolazione del calcio italiano. Un centrocampista per può solamente crescere nel corso delle prossime stagioni e diventare uno dei più forti.