Inter-Juventus, il caso è esploso: “Rischio sconfitta a tavolino”

Esplode il caso a pochi giorni dal ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus: rischio di sconfitta a tavolino. Ecco il motivo

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della grazia concessa dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nei confronti di Romelu Lukaku in vista del ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus.

La decisione della FIGC ha fatto molto discutere, a pochi giorni dal derby d’Italia che decreterà chi tra Inter e Juventus approderà in finale. Per Simone Inzaghi è un rientro fondamentale, quello di ‘Big Rom’ che, dopo aver segnato all’andata all’Allianz Stadium, ha segnato un gol fondamentale contro il Benfica all’andata di Champions League e una doppietta nella giornata di oggi contro l’Empoli che ha riportato i nerazzurri alla vittoria in campionato. Dopo aver visto inizialmente respinto il ricorso sulla squalifica di Lukaku, l’Inter ha commentato sui propri canali ufficiali: “La vittima è diventato l’unico colpevole”. L’Inter, però, rischia una sconfitta a tavolino. Ecco perché.

Juventus, l’Inter rischia la sconfitta a tavolino: il motivo

La grazia al centravanti belga stata concessa in quanto “è emerso in maniera inequivocabile, che Lukaku è stato fatto oggetto di gravi e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale, tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara”.

Con l’eliminazione della squalifica, in via eccezionale, dunque, Lukaku torna a disposizione per la semifinale di mercoledì a San Siro. Secondo il giornalista Mirko Nicolino, però, la grazia concessa da Gravina – Codice di Giustizia Sportiva alla mano – non sarebbe regolare. Se Simone Inzaghi, dunque, dovesse inserire in distinta l’attaccante belga, questo rischierebbe di portare all’Inter una sconfitta a tavolino, qualora la Juventus decidesse di presentare ricorso. Visto, però, il delicato tema per il quale è stata concessa la grazia a Lukaku, è difficile pensare che i bianconeri possano presentare un eventuale ricorso. Rischierebbe di scatenare ulteriori polemiche che potrebbero aggravare la situazione createsi dopo la partita d’andata. Il rischio, di conseguenza, è minimo per l’Inter ma sicuramente la situazione andrà monitorata. Lukaku sembra in ripresa, soprattutto dopo la doppietta decisiva di oggi in campionato. Sulla scia del momento potrebbe essere determinante anche contro la Juventus che, invece, dovrà fare a meno di Cuadrado. Il colombiano ha rimediato una squalifica insieme a Samir Handanovic, dopo lo scontro a fine partita.