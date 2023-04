Juventus-Napoli, voti e pagelle bianconere: Milik non punge

E’ stato il giorno di un altro grande appuntamento calcistico per la Juventus di mister Allegri che ha dovuto vedersela contro il Napoli capolista.

La squadra di Luciano Spalletti è l’assoluta dominatrice di questo torneo di serie A, anche nelle ultime partite aveva abbassato un po’ i suoi ritmi. Come testimonia anche l’eliminazione ai quarti di Champions League arrivata in settimana. Settimana che invece è stata decisamente positiva per i bianconeri.

La Juventus infatti ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League battendo lo Sporting Cp e nello stesso giorno ha visto cambiare la classifica di serie A. Riottenuti i 15 punti guadagnati sul campo, adesso la formazione allenata da Massimiliano Allegri si ritrova terza in graduatoria. In piena zona Champions League. Il match si è concluso sul risultato di 0-1. Primo tempo molto intenso ma senza grosse emozioni, le due squadre hanno chiuso sul nulla di fatto. Poche emozioni anche nella ripresa, con la Juve che aveva trovato il gol del vantaggio con Di Maria al minuto 82. Gol poi annullato dal Var. In pieno recupero la beffa per lo Stadium, con il gol di Raspadori che mette ko la Juve.

Juventus-Napoli, i voti dei bianconeri: bene Soulè

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6, Gatti 5.5, Rugani 5.5; Cuadrado 5.5, Miretti 5.5 (66′ Fagioli 5), Locatelli 6.5, Rabiot 6, Kostic 5.5 (61′ Chiesa 5.5); Soulè 6.5 (61′ Di Maria 6), Milik 5 (90′ Vlahovic ng).

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 6, Juan Jesus 6, Olivera 5.5, Anguissa 5.5, Lobotka 5.5 (96′ Rrahmani ng), Ndombele 5 (68′ Zielinski 6); Lozano 5 (68′ Elmas 6.5), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 6 (86′ Raspadori 6.5).

MARCATORI: 93′ Raspadori

Molto attento Szczesny tra i pali, ma è capitolato nei minuti finali. A centrocampo Locatelli è apparso il più lucido, mentre Soulè – schierato un po’ a sorpresa dall’inizio- ha fatto vedere a sprazzi delle cose molto interessanti. Poco pungente invece Milik in attacco. Di Maria, subentrato nella mezzora finale, era riuscito a trovare la via della rete ma la sua gioia è stata frenata dalla decisione del Var di annullare il gol.