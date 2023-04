Calciomercato Juventus, opzione accettata: Zidane a tutti i costi

Archiviato il ko contro il Napoli per la Juventus è arrivato già il momento di iniziare a guardare ai prossimi impegni.

La squadra di Massimiliano Allegri e reduce dalla beffarda sconfitta casalinga patita contro la capolista della serie A. La sconfitta di misura è arrivata in pieno recupero per opera di Raspadori.

Ci sono tante squadre raggruppate nel giro di pochi punti, proprio alle spalle del Napoli. Questo fa pensare che per i piazzamenti utili per la zona Champions League ci sarà da sudare fino all’ultima giornata, vista la folta concorrenza. Ottenere il pass per il prestigioso torneo internazionale sarebbe fondamentale non solo da un punto di vista sportivo ma anche economico. Gli introiti che garantisce la Champions League serviranno alla Juventus per ritoccare la squadra in vista della prossima stagione, visto che a Torino dovranno arrivare dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Juventus, Zidane pronto a tornare come dirigente?

Ma non solo, perché anche sotto l’aspetto dirigenziale a Torino dovranno arrivare dei volti nuovi. Non bisogna dimenticare che nei mesi scorsi si è dimesso l’intero cda e che altri dirigenti saranno chiamati ad aprire un nuovo ciclo per la squadra bianconera.

🚨Zinedine Zidane is ready to return to management and is targeting a post at his former club Juventus. 🇫🇷 ⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/jUk5EhITT7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 24, 2023

Una delle voci che arrivano dall’estero vorrebbero Zinedine Zidane sulla via del ritorno a Torino, sarebbe questa la sua priorità. Anche se si sussurra che ci siano grandi club pronto a vederlo in panchina. Zidane infatti non tornerebbe alla Juventus come successore di Allegri, ma sarebbe pronto a ricoprire un ruolo dirigenziale. Saranno insomma settimane molto calde per capire il suo futuro.