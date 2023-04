Niente Juventus, “anticipano” la nuova squadra di Zidane: “Progetto ambizioso”

Niente Juventus, il tecnico francese sta sfogliando la cosiddetta “margherita”. Ma c’è una proposta che potrebbe intrigarlo.

In Francia è uno degli argomenti più caldi. I media transalpini si stanno chiedendo quale sarà la prossima avventura di Zinedine Zidane, pronto per tornare ad allenare.

Il tecnico francese è un “disoccupato” a tutti gli effetti dalla stagione 2020-21, quando andò via per la seconda volta dal Real Madrid al termine di un’annata in cui le soddisfazioni non furono moltissime. Zidane era tornato quasi a furor di popolo sulla panchina dei Blancos nel 2019 dopo i fallimenti di Julen Lopetegui e Santiago Solari. Non era riuscito a dire di no al presidente Florentino Perez, ancora scosso dal suo addio in seguito al terzo trionfo consecutivo in Champions League nel 2018. Due estati fa “Zizou” ha lasciato il timone del Real Madrid al suo vecchio “maestro” Carlo Ancelotti, riuscito in poco tempo a ricreare una squadra vincente, che lo scorso maggio è tornata a trionfare sia in Europa che in Spagna, facendo incetta di titoli come ai tempi di Zidane e CR7. E che adesso ha l’opportunità di bissare il titolo continentale, essendo nuovamente approdata in semifinale.

Niente Juventus, Domenech “spinge” Zidane al PSG

Zidane ora è pronto a tornare in pista ma qualche mese fa ha visto andare in fumo quello che era uno dei suoi grandi sogni: allenare la nazionale francese.

💬 Raymond Domenech conseille Zidane : « Le PSG, ce serait plus ambitieux que la Juventus car il y a plus de choses à faire. À la Juve, il arrive et sait comment ça marche. Mais à Paris, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir.… pic.twitter.com/8MQnb5XMzU — Vibes Foot (@VibesFoot) April 23, 2023

Sarebbe dovuto essere lui il sostituto di Didier Deschamps alla guida dei Bleus, ma l’inaspettata riconferma dell’ex centrocampista della Juventus dopo la finale persa in Qatar con l’Argentina ha scombussolato i suoi piani, con tanto di feroce polemica con il presidente federale. Secondo i bookmaker ora il suo futuro potrebbe colorarsi di bianconero, soprattutto nel caso in cui Massimiliano Allegri fallisse tutti gli obiettivi da qui a fine stagione. Occhio, però, al PSG, che anche in caso di vittoria della Ligue 1 con ogni probabilità non confermerà Christophe Galtier. A suggerire la destinazione parigina a Zidane è uno dei suoi ex allenatori, Raymond Domenech. “Il PSG sarebbe più ambizioso della Juventus – ha detto l’ex c.t. francese a L’Equipe – perché ci sono più cose da fare. Alla Juve arriva e sa come funziona. Ma a Parigi c’è di tutto da fare. Prendere il controllo, costruire qualcosa e soprattutto avere successo. Tutti quelli che sono passati attraverso questo club hanno fallito, quindi avere successo al PSG è un progetto ambizioso”.