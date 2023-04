Tabula rasa Conte: nuovo esonero UFFICIALE

Tabula rasa Conte, la decisione è arrivata pochi minuti fa ed è una diretta conseguenza della pesante sconfitta di ieri.

Una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni, con pochi precedenti nella storia del club. Una prestazione disastrosa che non poteva non avere conseguenze.

Dopo neanche un mese dall’esonero di Antonio Conte, il Tottenham ha appena licenziato il suo vice Cristian Stellini, che da allenatore in seconda era stato promosso a capo allenatore in seguito all’addio del tecnico salentino, ufficializzato durante l’ultima pausa per le nazionali. Una decisione – che non stupisce dopo quello che è avvenuto ieri – arrivata a distanza di ventiquattr’ore dalla debacle (6-1) degli Spurs in casa del Newcastle, diretta concorrente per uno dei primi quattro posti che garantiscono la qualificazione alla prossima Champions League. Anche l’ultimo “pezzo” della gestione Conte, dunque, non fa più parte del club londinese. Insieme a Stellini lascia anche il resto dello staff e lo fa con un mese d’anticipo. Improbabile infatti che sarebbero rimasti anche nella prossima stagione.

A guidare il Tottenham in questi ultimi appuntamenti sarà Ryan Mason, ex giocatore degli Spurs che stava coadiuvando Stellini e che in passato era già subentrato a José Mourinho nelle ultime partite della stagione 2020-21, quando andò via il tecnico portoghese.

Sui profili social del club pochi minuti fa è apparso un comunicato ufficiale, in cui a parlare in prima persona è proprio il presidente Daniel Levy. “La prestazione contro il Newcastle è stata francamente inaccettabile – scrive il patrone del Tottenham – È stato orribile da vedere. Ci sono molte ragioni per cui è successo, e anche se io, la dirigenza, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumercene le responsabilità, penso che alla fine la responsabilità debba ricadere su di me. Ho deciso che Cristian lascerà il suo ruolo assieme a tutto il suo staff. Cristian era stato messo al timone in un momento estremamente difficile della stagione e voglio ringraziarlo per l’atteggiamento professionale con cui lui e il suo staff si sono comportanti durante questa situazione difficile. Auguro il meglio a lui e al suo intero staff. Da questo momento, Ryan Mason assumerà l’incarico di capo allenatore. Ryan console bene il club e i giocatori. Al momento opportuno, daremo aggiornamenti anche sul suo staff. Oggi ho incontrato il comitato giocatori: la squadra è determinata ad assicurare il miglior finale di stagione possibile. Siamo tutti d’accordo che dobbiamo giocare in modo che ci permetta di guadagnarci il supporto dei nostri incredibili tifosi. Forza Spurs”.