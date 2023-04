Elkann non ne può più: gli incontri ufficiali che ribaltano la Juventus

Elkann assoluto protagonista di questa Juventus. L’ultima indiscrezione parla chiaro: tutti i dettagli della situazione.

Juventus sempre più formato Elkanniano, il motivo, è svelato proprio dalla presenza da protagonista assoluto di John.

Come, infatti, viene comunicato da Momblano, John Elkann, ora come ora, è davvero un protagonista assoluto nel mondo bianconero tanto che lo stesso sta prendendo parte diretta ad incontri fondamentali per stabilire il futuro del club.

Juventus sempre più Elkanniana: “Protagonista degli incontri”

Così, infatti, viene comunicato da ‘Momblano’ proprio a proposito della situazione attuale delle possibile conseguenze del futuro del club: “Da quello che mi risulta John Elkann é, molto più di quanto noi crediamo, assolutamente un attore protagonista degli incontri e delle valutazioni in corso della Juventus del futuro. Questa non é una cosa da poco.”

C’è parecchio da stabilire, infatti, dalla prossima stagione, la Juventus, in base anche ai risultati che otterrà in questo finale con – ancora – tutti gli obiettivi da conquistare: Europa League, Coppa Italia e qualificazione tra le prime quattro della Serie A, valuterà il meglio per la propria dimensione cominciando dai giocatori. La rosa, infatti, potrebbe essere leggermente rivoluzionata con propensione ai giovani e, quindi, verrà presa una filosofia diversa rispetto al passato laddove venivano valutate occasioni a parametro zero decisamente più costose per le casse della società, con stipendi ingombranti. La Juventus formato Allegri potrebbe continuare ma, anche lì, non è del tutto confermata, infatti, continua ad aleggiare un aria di rivoluzione e non è detto che la Juventus possa, anche, accontentare nuove filosofie nella direzione tecnica. Presto per dirlo ma dalla prossima stagione, se tutto andrà come deve andare, ci potrebbero essere grandi novità.