“Tete a tete” bianconero, Wanda Nara si mette a nudo: lo scorcio è mozzafiato

“Tete a tete” bianconero: l’attaccante, tra i protagonisti in negativo della sfida con il Karagumruk, sorprende tutti.

C’è chi la definisce la coppia più glamour del web, una di quelle che non può proprio fare a meno di far parlare di sé.

Una storia che definire tumultuosa è un eufemismo: Mauro Icardi e Wanda Nara sono sempre sulla cresta dell’onda quando si parla di gossip. Due che lontani dai riflettori non ci sanno stare. Né adesso che sono a Istanbul, né quando erano in Italia oppure in Francia, le ultime tappe professionali dell’attaccante argentino. Nell’ultimo periodo Icardi e la sua signora sono più attivi del solito sui rispettivi profili social e la crisi – una delle tante – sembra ormai essere alle spalle. Wanda Nara in realtà dissemina messaggi criptici qua e là, tenendo con il fiato sospeso i loro fan. E lo fa lanciando alcune frecciate nei confronti del marito, corredando i suoi post con delle foto mozzafiato, che qualche volta hanno suscitato anche un pizzico di gelosia nell’ex attaccante di PSG e Inter, oggi al Galatasaray.

“Tete a tete” bianconero, Icardi e la foto con Wanda che smentisce la crisi

Icardi domenica si è reso protagonista in negativo del match tra i giallorossi di Istanbul, in cui dallo scorso febbraio milita anche l’ex romanista Nicolò Zaniolo, sbagliando un calcio di rigore. Un errore che avrebbe potuto regalare una vittoria importantissima nella corsa al titolo di campione di Turchia, che il Galatasaray dovrebbe vincere a breve.

Intanto sul proprio profilo Instagram Icardi ha appena pubblicato una foto “caliente” e rigorosamente in bianco e nero che lo ritrae con la sua amata. Come a voler scacciare ogni ipotesi di un nuovo addio tra i due. “Non ho colpa se ti piaccio: è colpa tua se hai tutto ciò che amo”, ha scritto il centravanti sotto lo scatto romantico.