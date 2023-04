Trattativa riaperta, la bomba è esplosa: le mani della Juventus su Koulibaly

By

Calciomercato Juventus, trattativa riaperta per portare in bianconero l’ex Napoli, Kalidou Koulibaly, reduce dal forse beffardo addio ai prossimi campioni della Serie A.

La vittoria in extremis targata Raspadori ha rappresentato la ciliegina sulla torta ad una stagione rasentante la perfezione in casa Napoli, laddove l’incastro di tanti fattori e parametri, tra cui le difficoltà vissute dalle tante competitors potenziali per lo scudetto, ha permesso agli uomini di Spalletti di centrare un trionfo storico e mancante da 33 anni.

Tristemente, per la Juventus, uno dei mattoncini finali è stato messo proprio all’Allianz Stadium la scorsa domenica, grazie al gol nel finale da parte della compagine campana, adesso necessitante di una vittoria con la Salernitana per centrare quel sogno tricolore divenuto ormai realtà. Il percorso è stato netto e limpido, ma al contempo singolare per una catalisi rappresentata dall’addio di alcuni degli elementi più rappresentativi e importanti dell’ultimo lustro azzurro.

Calciomercato Juventus, gran ‘ritorno’ Koulibaly: l’agente lo spinge in bianconero

Basti pensare alle sortite di Insigne, Mertens o Koulibaly, le cui partenze avevano allarmato all’unisono una piazza che credeva di assistere ad una stagione anonima o dal sapore di ennesima transizione.

Diversi elementi dell’ex ossatura del Napoli, come ricorderete, erano stati accostati a più riprese anche alla Vecchia Signora, distintasi negli anni passati anche per il decurtamento delle potenzialità delle avversarie grazie ad operazioni come quelle di Higuain o Pjanic.

Arrivare ad alcuni dei protagonisti della favolosa cavalcata Sarri nel 2018 è stato però sempre difficile, come testimoniato anche dal mancato approdo di Koulibaly la scorsa estate. Approdato al Chelsea a luglio 2022, l’ex Napoli non si è inserito felicemente nel contesto Blues e, secondo Daniele LOngo, un suo ritorno in Serie A non potrebbe essere escluso.

Dopo averlo offerto alla Juve già lo scorso anno, l’agente del senegalese starebbe infatti provando a riaprire la trattativa.