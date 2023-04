“Tregua formale”: nuovo processo, la Juventus fa saltare il banco

Verso la tregua formale: nuovo processo in vista per la Juventus. Il punto dell’avvocato sulla questione dei bianconeri

La Juventus ha riottenuto i 15 punti in classifica, ritornando nelle prime posizioni, con nuovi scenari che potrebbero aprirsi.

Attualmente è seconda solo a Napoli e Lazio, nonostante le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Sassuolo e Napoli che hanno riavvicinato le altre pretendenti a un posto in Champions. La sentenza del Collegio di Garanzia ha restituito i punti alla Juventus ma non è ancora una sentenza definitiva. A fine stagione potrebbe esserci un’altra sentenza, con una possibile penalizzazione di 9 punti, nonché la prima sentenza che poi si è trasformata in penalizzazione di ben 15 punti, per la presenza di ulteriori elementi contro il club bianconero. Adesso inizia il filone della manovra stipendi che potrebbe aprire nuovi scenari e che potrebbe intrecciarsi con la Uefa. La Juventus rischia di non andare in Champions League, pur ottenendo l’accesso sul campo o attraverso il piazzamento in uno dei primi 4 posti in Serie A o vincendo l’Europa League. In molti parlano di campionato falsato, ancor di più perché la sentenza non è ancora definitiva.

Juventus, la tregue è solo formale: nuovo processo

L’avvocato Giuseppe Durante ha parlato a ‘Radio bianconera’, soffermandosi sulla sentenza del Collegio di Garanzia nei confronti della Juventus.

Di seguito le sue parole, riportate dal giornalista Mirko Nicolino: “La sentenza del Collegio di Garanzia è frutto di un accordo tra le parti. Credo che la Juventus stia trattando con i vertici della Lega, che hanno partorito questa roulette sportiva. Hanno capito che la Juventus non aveva alcuna voglia di scherzare e potrebbe far saltare il banco. Si sta studiando una tregua formale”. La Juventus, quindi, dovrà prepararsi a un nuovo processo che chiarirà meglio la situazione, attualmente ancora troppo farraginosa.