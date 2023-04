Vlahovic via, nuovo bomber dalla Bundesliga: blitz in sede Juventus

Calciomercato Juventus, il summit nella sede bianconera potrebbe rivelarsi molto più di una semplice coincidenza.

Che la stagione di Vlahovic si sta rivelando un incredibile flop è ormai un dato di fatto. Come annunciato da Max Allegri nella conferenza stampa di vigilia al match contro l’Inter, l’attaccante serbo salvo clamorosi colpi di scena non sarà disponibile per la sfida contro i nerazzurri. Più in generale, l’ex bomber della Fiorentina sembra essere il lontano parente di quello ammirato all’ombra della Fiesole.

Nervoso e poco servito dai compagni, l’attaccante serbo sta attraversando una pericolosa fase involutiva. Sebbene Allegri in più di una circostanza ne abbia rimarcato la grande disponibilità, la sensazione è che Vlahovic dopo l’infortunio della fine dell’anno scorso non si sia più ripreso. Dal canto suo la Juventus vuole ancora puntare su uno dei gioielli più fulgidi della propria rosa. A differenza di quanto sarebbe successo qualche mese fa, però, il club bianconero ora come ora non rispedirebbe al mittente un’eventuale super offerta per il proprio centravanti, che comunque non dovrebbe lasciare Torino per una cifra inferiore ai 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Okafor per il dopo Vlahovic: blitz con gli agenti

Può non essere una mera coincidenza, dunque, l’ultimo incontro che si è materializzato nella sede della Juventus. Gli agenti italiani – tra gli altri – di Noha Okafor – hanno documentato con tanto di foto sui propri profili social l‘ultimo summit nella sede della Juventus. Il blitz degli agenti italiani della Sport360 potrebbe essere stata l’occasione propizia per parlare della situazione riguardante il bomber elvetico del Salisburgo, autore di una stagione da urlo che lo ha consacrato definitivamente a livello internazionale.

Okafor, che già nei mesi scorsi era stato accostato con una certa insistenza alla Juventus più per associazione di idee che per reali margini di manovra, ha una valutazione che si attesta su 35 milioni di euro. Il club austriaco, come si è visto in più di un’occasione, è piuttosto recalcitrante a fare sconti: tuttavia Okafor è legato al Salisburgo da un solo anno di contratto, aspetto che potrebbe alla lunga fare la differenza.