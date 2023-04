Acquisto a titolo definitivo: nuovo affare Juventus-Barcellona

Calciomercato Juventus, inserimento bianconero per il centrocampista e scatta la possibilità del nuovo affare. Via solo a titolo definitivo

Una rivoluzione. Tecnica e anche mentale. Dopo la serata di ieri, veramente una delle più brutte della stagione, i tifosi della Juventus per il prossimo anno si aspettano senza dubbio un cambio passo. Qualcosa di diverso per tornare a sognare. Sì, perché adesso nemmeno si goni sono rimasti.

La prestazione contro l’Inter ha rimesso al centro il futuro di Allegri. Il tecnico ieri sera non è riuscito a dare nulla alla sua squadra: nemmeno quella cattiveria che serve in partite che possono regalare una finale, e sappiamo benissimo quanto questo gruppo – che ha anche la sua parte di colpe – avrebbe bisogno di qualcosa di simile. Vabbè, chiudendo il discorso anche per non girare il coltello nella piaga, i bianconeri si stanno preparando alla prossima campagna acquisti, con la sensazione che molti andranno via. Soprattutto in mezzo al campo, dove Paredes tornerà in Francia e dove Rabiot potrebbe anche salutare a zero. Si è parlato molto di Kessie come possibile innesto. E dalla Spagna rilanciano un inserimento bianconero.

Calciomercato Juventus, inserimento per Kessie

L’ex Milan nei mesi scorsi è entrato nel mirino dell’Inter che lo vorrebbe prendere anche con uno scambio, magari mettendo sul piatto il cartellino di Brozovic. Ma secondo Sport, il tecnico dei catalani Xavi ma soprattutto la dirigenza blaugrana non avrebbero intenzione di cedere il giocatore con una contropartita tecnica, solamente a titolo definitivo.

E questo rimette in corsa la Vecchia Signora perché Marotta mai ha pensato alla possibilità di prendere l’ivoriano con questa formula. Insomma, dalle parti di Torino ci stanno riprovando per il centrocampista che non ha sicuramente vissuto la stagione che si aspettava in Spagna.