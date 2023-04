Firma londinese, sipario chiuso: addio Juventus

Il big firma il rinnovo e chiude lo spiraglio per la Juventus: sfuma l’ennesimo colpo a parametro zero

In casa Chelsea c’è un grande caos, dovuto ai risultati e al futuro allenatore del club dalla prossima stagione.

Dopo l’esonero a inizio stagione di Thomas Tuchel, è arrivato al suo posto Graham Potter che ha guidato i ‘Blues’ fino a poco tempo fa. Anche lui, però, non ha soddisfatto la società in termini di risultati ed è stato rimpiazzato da Frank Lampard che è ritornato sulla panchina del Chelsea per guidare la squadra fino al termine della stagione. L’eliminazione in Champions League ai quarti di finale e l’undicesimo posto in classifica mettono in luce tutte le lacune di un club che a gennaio aveva acquisito giocatori del calibro di Enzo Fernandez, Joao Felix, Mudryk. Ci sono anche altre questioni da sistemare, come quelle legate al futuro di Mason Mount e N’Golo Kanté. Il centrocampista francese ha espresso la sua volontà di rimanere al Chelsea, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Il club londinese ha bisogno di sfoltire la rosa a fine stagione ma, come riportato da ‘Football Insider’, potrebbe pensare di trattenere Kanté che per anni ha fatto le fortune del club.

Juventus, Kanté vuole rimanere al Chelsea: sfuma il colpo a zero

Sulle tracce di Kanté c’è il Liverpool che sta monitorando da vicino la situazione. Non mancano, però, neppure i club italiani, uno su tutti la Juventus.

Il centrocampista francese è stato uno dei giocatori più ambiti dai club italiani nelle passate stagioni, in particolare dall’Inter che nelle scorse sessioni estive di calciomercato ha cercato di affondare il colpo. I problemi fisici lo hanno condizionato notevolmente nell’ultimo anno, costringendolo a saltare anche il Mondiale in Qatar con la Francia. Adesso sta provando a tornare al suo livello per contribuire alla ripresa del Chelsea, anche se ormai la stagione appare compromessa. Anche senza coppe europee, scenario ormai quasi certo per i ‘Blues’, Kanté ha tutte le intenzioni di rimanere a Londra e firmare il rinnovo di contratto. Una brutta notizia per la Juventus che sperava di arrivare all’ex Leicester, sfruttando la scadenza del suo contratto a giugno.