“Sceglie la Roma”: bye bye Juventus, scambio e cash per il sì

La Roma anticipa la Juventus per il gioiello della Serie A e offre una parte cash e una possibile contropartita

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva per ripartire al meglio nella prossima stagione.

I bianconeri devono fare i conti con tanti big in scadenza di contratto che, con ogni probabilità, non rinnoveranno e lasceranno Torino a fine stagione. Da Juan Cuadrado a Alex Sandro, da Angel Di Maria a Adrien Rabiot. Altri come Paredes e Milik, invece, potrebbero non essere riscattati. Dubbi anche sul futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno 2024, dopo una stagione decisamente fallimentare in termini di numeri e di prestazioni. Anche tra i pali, però, la situazione non è stabile. Mattia Perin dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione ma lo stesso non vale per Szczesny. Il portiere polacco andrà in scadenza nel 2024 e la Juventus potrebbe valutare l’ipotesi di sacrificarlo, per non perdere anche lui a parametro zero tra un anno. La Juventus sta già valutando diversi profili ma deve fare i conti con l’inserimento a gamba tesa della Roma.

Juventus, la Roma si inserisce per Vicario e offre la contropartita

La Juventus sta seguendo in maniera concreta il talento della Serie A, Guglielmo Vicario, protagonista con l’Empoli di Paolo Zanetti.

Anche la Roma, però, è intenzionata a comprare un nuovo portiere per la prossima stagione. Non è in discussione il valore di Rui Patricio che quest’anno è stato un fattore importante per il cammino dei giallorossi, nonostante qualche lacuna. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno 2024 e la Roma vuole farsi trovare pronta per trovare un estremo difensore che possa rappresentare il presente ma soprattutto il futuro del club. Tra i nomi nella lista delle preferenze del club giallorosso tra i primi posti c’è proprio Vicario. Il portiere dell’Empoli si sta confermando come uno dei migliori in Serie A, attirando l’attenzione anche dell’Inter e del Bayern Monaco. Anche la Juventus gli sta addosso, soprattutto alla luce del possibile addio di Szczesny. Ad oggi l’Empoli lo valuta circa 20-25 milioni di euro ma la Roma potrebbe anticipare i bianconeri offrendo anche una o più contropartite, come sottolineato da Eleonora Trotta a TV Play.