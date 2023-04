Diretta Tv Semifinali Europa League, Roma e Juventus in chiaro: la soluzione accontenta tutti

La Juventus si appresta a vivere le fasi conclusive della stagione, con due obiettivi ancora da poter inseguire nelle prossime settimane.

Si sta correndo per un posto nella prossima edizione della Champions League attraverso il campionato, dove ci sarà da lottare con le altre concorrenti per un posto alle spalle del Napoli, ormai avviato a vincere il tricolore. Ma c’è anche un altro grande sogno che stanno inseguendo gli uomini di Allegri.

E’ quello ovviamente di vincere l’Europa League, altra “finestra” che porta alla Champions League. La Juventus è riuscita ad arrivare in semifinale ma ora non vuole fermare la sua corsa. Sulla sua strada c’è però una squadra dal dna vincente in Europa come il Siviglia. Una doppia sfida tutta da seguire.

Juventus, semifinali in chiaro in Tv: ecco come

Chiaramente c’è molta attesa tra i tifosi bianconeri per capire dove si potranno vedere le sfide di semifinale visto che l’AgCom impone la trasmissione degli gare in chiaro se ci sono italiane qualificate alle fasi conclusive del torneo. Cosa che riguarda sia la Juventus, contro il Siviglia, ma anche la Roma di Mourinho che dovrà vedersela con il Leverkusen.

Secondo quanto riportato da “Calcioefinanza” ci sono buone notizie in arrivo per i supporters di entrambe le squadre. Generalmente Sky trasmette in chiaro su Tv8 una partita di una italiana, ma visto che entrambe le squadre giocheranno in contemporanea Sky sarebbe orientata a cedere i diritti ad altra emittente, con Rai e Mediaset che sono in pole position. Se ne capirà di più ovviamente nei prossimi giorni. Ma a quanto pare, stando a queste indiscrezioni, tutte queste partite potranno essere viste in chiaro.