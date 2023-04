Classifica chiusa, verdetto anticipato: “Nuova penalizzazione per la Juventus”

I tifosi della Juventus sono molto impazienti di capire quale sarà il futuro del club e le mosse che saranno effettuate.

Molto dipenderà anche da come andrà a concludersi l’attuale stagione della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Che dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dovrà cercare a tutti i costi di strappare un pass per la prossima Champions League.

Qualificarsi alla massima competizione europea sarebbe fondamentale non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che lo stesso garantisce. Certo è che la Juventus nelle prossime settimane dovrà affrontare anche le vicende extracampo che la riguardano. Che potrebbero riscrivere la classifica del campionato di serie A in caso di eventuali sanzioni. Dunque per il momento ci sono tanti punti interrogativi che riguardano la formazione bianconera e non soltanto quelli legati al futuro di tanti elementi della rosa di Allegri che sembrano destinati a fine stagione a fare le valigie.

Juventus, Di Cintio: “Una penalizzazione ci sarà”

Tornando alle vicende che non riguardano le vicende di calcio giocato, per adesso è stata di fatto “sospesa” la penalizzazione di 15 punti e questo ha fatto sì che la squadra di Allegri risalisse la china, tant’è che ora si trova in piena bagarre per un posto nella prossima Champions.

Ma ai microfoni di Sportitalia l’avvocato Cesare Di Cintio ha parlato di quel che potrebbe accadere in casa Juventus per quel che riguarda appunto il “caso plusvalenze: “Non sarà un -15 in classifica ma nemmeno uno 0. Un illecito c’è stato, bisogna capire la sanzione nei confronti dei bianconeri. Starà alla corte valutarla in base agli atti raccolti dal Collegio di Garanzia. La maggior parte delle volte la sanzione arriva con le classifiche chiuse e questo è un problema nell’ordinamento sportivo” sono le sue parole. Che senz’altro alimenteranno la preoccupazione della tifoseria juventina