“Passo indietro di Allegri”: la Juventus sa già il tecnico del prossimo anno

“Passo indietro di Allegri”, continuano imperterrite a fioccare le critiche nei confronti dell’allenatore bianconero.

Non è una novità che il ciclo 2.0 di Massimiliano Allegri non abbia messo d’accordo proprio tutti. E sbagliava chi credeva che le acque in casa Juventus si fossero calmate, perché il tecnico livornese non è ancora al sicuro.

La sconfitta subita due sere fa per mano dell’Inter in Coppa Italia ha fatto cambiare idea pure ai bookmaker, che all’improvviso hanno aggiustato il tiro e rivisto la propria posizione in merito. Gli analisti non sono più tanto convinti che tutto si sistemerà e che Allegri resterà a Torino fino alla naturale scadenza del contratto. La quota relativa a un possibile addio entro fine stagione è difatti precipitata considerevolmente nelle ultime ore, a riprova dei malumori che continuano a regnare incontrastati allo Stadium. Pronostici e congetture lasciano comunque il tempo che trovano. Soprattutto in una situazione così caotica. Con sentenze, polemiche e possibili penalizzazioni a fare da contorno ad un campionato che non è andato come tutti speravamo. Una stagione che si è rivelata talmente imprevedibile che non ci stupirebbe affatto se, alla fine, la Juventus dovesse riconfermare il tecnico livornese alla guida della squadra bianconera.

“Passo indietro di Allegri”, Della Valle: “Si andrà avanti con lui”

A maggior ragione dopo che Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni “scottanti” ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch.

“Allegri non si tocca – ha tuonato in diretta – andranno avanti con lui indipendentemente da come si è svolta la stagione, è considerato l’uomo giusto con cui continuare questo progetto”. Ha sganciato una vera e propria bomba, ma non è ancora finita qui. “Non credo ci sia da aspettare delle sorprese – questa l’ipotesi della giornalista dello storico quotidiano sportivo – a meno che Allegri stesso non decida di fare un passo indietro: eventualità, però, a cui non credo, è legato alla Juve da un contratto ricco”. Avrà ragione lei?