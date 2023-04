Rescissione Allegri-Juventus: il dado è tratto

Rescissione Allegri-Juventus, questa soluzione sembra essere l’unica per un addio anticipato alla fine della stagione. Cosa dice il contratto

Ha fatto male la gara contro l’Inter. E potrebbe fare male anche a Massimiliano Allegri, che ha perso in malo modo non riuscendo a tirare fuori la sua squadra da una situazione che si è creata dopo quindici minuti di gioco. Niente da fare: nessun tiro decente in porta ed eliminazione giusta. E questo potrebbe lasciare il segno.

Sì, perché adesso si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus, visto che il tecnico pugliese adesso è libero e probabilmente è anche alla ricerca di una nuova sfida in Serie A. Se la tentazione dentro la società piemontese potrebbe essere anche alta per quello che sarebbe un clamoroso ritorno soprattutto dopo l’esperienza all’Inter, la realtà dice che Allegri ha un contratto molto alto che quasi lo blinda da possibili scossoni.

Rescissione Allegri-Juventus, ecco la verità

A parlare è stato sempre Romeo Agresti durante LiveBianconera, che ha spiegato questo: “Da un punto di vista contrattuale, il futuro di Max Allegri mi sembra chiaro. Clausola di rescissione contrattuale in caso di mancato approdo all’UCL? Io non ci credo”.

In poche parole non c’è nessuna clausola sul contratto del livornese per un addio anticipato. E se davvero la Juventus vuole dargli il benservito, dovrebbe trovare un accordo su una buonuscita che non vada a pesare troppo sulle casse bianconere. E non sarà facile. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane e come la squadra chiuderà la propria stagione. Potrebbe tutto rientrare o potrebbe tutto deflagrare in maniera definitiva. Noi ovviamente pendiamo per la prima opzione, vorrebbe dire che qualcosa alla fine è rimasto in questa stagione maledetta.