Sanzioni Juventus, UFFICIALE: la FIFA ha accolto il ricorso

La diatriba era stata portata avanti da diversi mesi: la presa di posizione della FIFA ora è ufficiale.

Fabio Paratici nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la decisione della FIFA di estendere a livello globale la squalifica di 30 mesi comminata a causa del caso plusvalenze, che aveva portato l’ex dirigente della Juventus a rassegnare le dimissioni dal suo incarico al Tottenham, il massimo organo calcistico mondiale è ritornato sui suoi passi.

Con un comunicato diramato da Paratici e dal suo team, infatti, è stato resa nota la nuova presa di posizione, che avrà ovviamente effetti immediati. Ecco l’annuncio: “La FIFA ha accolto l’appello presentato da Fabio Paratici contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della FIFA che, nell’estendere a livello mondiale l’inibizione temporanea comminata dalla FIGC, l’aveva ampliata fino al divieto di prendere parte ad ogni attività legata al calcio. Paratici, assistito davanti alla FIFA da un team di legali composto da Paolo Lombardi, Luca Pastore e Ian Laing, potrà dunque continuare a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte rispetto a quelle svolte sino ad oggi, nel rispetto dei limiti imposti dalla sanzione comminata dalla FIGC.”

Quali potranno essere i nuovi ruoli ricoperti da Paratici? Le interdizioni, di certo, non mancheranno. L’ex dirigente di Juve e Tottenham, infatti, non potrà entrare negli spogliatoi o avere summit con agenti e dirigenti. Non saranno di sua pertinenza firme sui contratti e gli sarà preclusa la possibilità di partecipare ad incontri in cui il tema sia il mondo del calcio.