UFFICIALE | Grave infortunio e stagione finita: niente Juventus

Ufficiale, grave infortunio per lui e stagione finita: i tempi dicono almeno un mese di stop. Salta anche la Juventus

L’ennesimo infortunio della sua stagione è arrivato mentre si riscaldava per entrare in campo. Nel momento in cui Pioli aveva deciso di buttarlo nella mischia, lui si è tirato indietro per un problema al polpaccio.

E per Zlatan Ibrahimovic, attaccante 41enne del Milan, adesso la stagione è praticamente finita. Nella mattinata di oggi infatti il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale dove spiega quali sono le condizioni del giocatore dopo che lo stesso si è sottoposto a degli esami strumentali. Salterà anche la partita contro la Juventus, in programma a Torino il prossimo 27 maggio. A meno di miracoli ovviamente, ma che non sembrano essere al momento paventati dalle parti di Milanello. Anche perché l’età è un problema, in questo momento, per il centravanti rossonero.

Ufficiale, il comunicato del Milan sulle condizioni di Ibra

“Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro”. Queste le poche righe con le quali il club lombardo ha svelato la situazione attorno allo svedese.

E adesso, con un contratto in scadenza alla fine dell’anno, e con un’altra stagione passata a guardare i compagni giocare, per Ibra si complica anche il rinnovo di quel contratto che scade alla fine di questa stagione. Maldini farà le sue valutazioni, così come l’intero club rossonero, e anche l’attaccante potrebbe decidere di appendere le scarpette al chiodo per iniziare una nuova vita, probabilmente da dirigente visto che si è parlato anche di questo. Vedremo il futuro. Il presente non è buono per lui.