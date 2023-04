Penalizzazione e retrocessione, adesso è anche ufficiale. Il provvedimento li toglie fuori dalla lotta playout. Ma è stato già annunciato il ricorso

La penalizzazione è ufficiale. E con questa di conseguenza diventa ufficiale anche la retrocessione tra i dilettanti. Sì, con i quattro punti inflitti dal tribunale, l’Imolese è in D.

Quattro punti pesantissimi che si vanno a sommare a ai cinque della classifica. E siccome il regolamento dice che, oltre gli otto punti tra una squadra e l’altra non c’è la disputa dei playout, questo ovviamente fa sì che la società rossoblù si ritrovi senza la possibilità di giocarsi i playout per la permanenza. Ma ovviamente non finisce qui, visto che con una not ufficiale, l’Imolese, ha già annunciato il ricorso.

Penalizzazione e retrocessione, la nota dell’Imolese

“Imolese Calcio 1919 comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play-out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa“. Questo si legge sul sito ufficiale, e questo vuole dire solamente una cosa: sarà battaglia fino all’ultimo grado di giudizio.

Una stagione quindi, quella che sta vivendo il calcio italiano, appesa a quelle che sono le decisioni dei tribunali. Sì, non solo la Juventus sotto processo nel massimo campionato italiano, ma anche la Reggina in Serie B che si è beccata un altro deferimento e che dovrebbe prendersi altri punti di penalizzazione, e infine questa decisione sull’Imolese che potrebbe ovviamente portare ad un protrarsi della stagione. Diciamo che poteva andare meglio, in generale.