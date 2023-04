Juventus a tutti i costi: per Milinkovic Savic arriva il doppio sì

Calciomercato Juventus, adesso il serbo sembra più che convinto: tutti i dettagli del potenziale colpo dell’estate.

Milinkovic-Savic è ormai sempre più convinto di lasciare la Lazio e come priorità, per la gioia dei tanti tifosi, l’obiettivo sarebbe proprio, del tutto, bianconero.

La Juve vuole Sergej Milinkovic-Savic e il serbo vuole diventare il prossimo giocatore bianconero nella prossima stagione. Insomma, un matrimonio destinato a farsi al più presto che, secondo l’indiscrezione, arriverebbe già presumibilmente nella prossima stagione. Unico reale problema sono i soldi. La Juventus dovrà capire come finirà la stagione in corso se con trofei e qualificazione importante. C’è sempre l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro per consolidare l’Europa nella prossima stagione e poi, l’Europa League, adesso ultimo grande obiettivo accessibile.

Calciomercato Juventus, Sergej in direzione bianconera: c’è la volontà

Un centrocampo che, in caso d’acquisto del top player della Lazio, riacquisterebbe uno splendore che manca da un po’ di tempo in mediana alla Vecchia Signora. Il giocatore ha già fatto capire la sua volontà ma adesso bisognerà passare alla cosa più concreta di tutte, cioè i soldi. Certamente l’acquisto di un giocatore di prestigio come il sergente non sarà economico ma la Juventus capirà meglio anche il destino di alcuni suoi top player in primis Rabiot.

Certamente Sergej potrebbe ricoprire il ruolo importante di erede del francese in caso di addio a parametro zero qualora, appunto, Rabiot dopo una stagione da protagonista potrebbe lasciare la Juventus da free agent per provare l’esperienza all’estero come aveva già fatto capire tra le righe. Insomma, il destino adesso già scritto, Juventus e Sergej sono pronti alla cosiddetta fumata bianca ma ci vogliono prima i soldi giusti per convincere Lotito a cedere uno dei giocatori più importanti del nostro campionato. Staremo a vedere.