“Non più l’allenatore della Juventus”: Allegri fatto fuori definitivamente

Svolta inattesa riguardo il futuro di Allegri alla Juventus. L’annuncio spiazza tutti i tifosi: ecco le ultimissime notizie di calciomercato sul prossimo allenatore che guiderà i bianconeri.

Ambiente spaccato a Torino, sponda bianconera. C’è una parte della tifoseria, infatti, che spera nell’addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Le prestazioni deludenti della squadra, sotto il piano del gioco, non convincono i supporters che chiedono alla dirigenza di dare una svolta al futuro della Juve. Secondo le ultime indiscrezioni, il cambiamento potrà avvenire molto presto: ecco l’indiscrezione che fa ben sperare i tifosi della Vecchia Signora.

La Juventus sarà protagonista in Italia e in Europa in questo finale di stagione, che dirà tanto sul destino di Allegri sulla panchina dei bianconeri. Le semifinali di Europa League contro il Siviglia faranno da spartiacque tra una conferma ed un addio. Intanto, emergono anche nuove indiscrezioni riguardo l’esonero di Allegri dalla Juventus che potrebbe avvenire a prescindere dal piazzamento finale in classifica e dalla vittoria dell’Europa League. I malumori, evidenziati anche dal nervosismo dell’allenatore, all’interno della squadra confermano una spaccatura tra alcuni big dello spogliatoio e Allegri. Ecco perché lo scenario che potrebbe prefigurarsi a fine stagione è quello dell’esonero del livornese che sarebbe pronto ad intraprendere nuove avventure professionali.

Ultime calciomercato Juventus, esonero Allegri: cosa può succedere adesso

Dopo la conferenza stampa pre Bologna, in cui Allegri ha mostrato ancora una volta il suo nervosismo con il battibecco con la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valla, è arrivato l’annuncio riguardo il destino dell’allenatore della Juventus.

A confermare il pensiero di molti tifosi è un supporter d’eccezione ovvero lo Speaker “105 Open Club” su Radio 105 e intrattenitore Edoardo Mecca. Noto negli ambienti juventini e non solo, per le sue imitazioni, è molto apprezzato per i suoi commenti. Su Twitter ha espresso il suo pensiero riguardo il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. “Ho la convinzione che Max Allegri a fine anno non sarà più l’allenatore della Juventus

Anche in caso di vittoria dell’Europa League”, il messaggio di Mecca che ha ottenuto molte condivisioni da parte di altri tifosi della Juventus che hanno condiviso il suo stesso pensiero. L’auspicio di tanti, infatti, è che possa arrivare la separazione dalla Juventus a fine stagione con Allegri. Il momento negativo della squadra sta spingendo l’ambiente juventino a scaricare le responsabilità tutte sull’allenatore. Da qui a fine stagione Allegri avrà ancora più pressioni visto che in ballo c’è anche il suo futuro sulla panchina della Juventus.