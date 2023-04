Rigore per il Bologna, Sozza lo assegna senza andare al Var: il motivo

Rigore siglato da Orsolini per il Bologna ma l’arbitro lo assegna senza essere andato al Var: cos’è successo.

Bologna-Juventus, la squadra di Allegri è in svantaggio per 1 a 0 con un gol siglato da Orsolini su rigore ma il fallo non è stato rivisto al Var, ecco il motivo:

Sozza, arbitro della gara, non è potuto andare al monitor per dei problemi tecnici al Var e di conseguenza la stessa terna al Var ha potuto decidere per l’assegnazione del calcio di rigore. Una situazione unica che è stata anche spiegata dallo speaker dello stadio ai tanti tifosi sbigottiti sugli spalti. Anche le due panchine sarebbero state avvisate dell’accaduto. L’arbitro di gara, infatti, si è dovuto accontentare di quanto gli hanno detto in sala Var per sancire, poi, il calcio di rigore siglato proprio da Orsolini che ha portato in vantaggio la squadra di casa.