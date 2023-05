Calciomercato Juventus, alla fine ha detto sì: firma con il City

Calciomercato Juventus, firma con il Manchester City: arriva il sì che pone fine allo scenario a lungo discusso.

La delicatezza del momento attuale è certamente cosa risaputa, così come la possibile ingerenza di un parentesi di stagione determinante ai fini dei piazzamenti finali e delle consequenziali scelte societarie, in ambito di mercato e non solo.

Sul fronte della campagna acquisti, non poche novità potrebbero contraddistinguere il modus operandi di un club alle prese con un rush finale potenzialmente determinante, oltre che ad essere in attesa per responsi giudiziari, dai quali passerà uno spezzone importante del futuro bianconero in lato senso.

Intervenire da giugno in poi non sarà comunque semplice, per la Juventus ma anche per le tante altre squadre che, proprio come la Vecchia Signora, sono attese da un lavoro che permetta di rimpinguare le risorse di un Allegri che, al netto di difficoltà e limiti, ha comunque palesato una felice capacità gestionale in un momento delicato.

Calciomercato Juventus, Gundogan ha deciso: il City vuole convincerlo

I nomi finiti sul taccuino degli addetti ai lavori sono numerosi e rispondono ad una serie di caratteristiche e qualità ben precise. L’obiettivo resta quello di rinforzare la squadra con ingaggi importanti ma al contempo convenienti sul piano economico, soprattutto in vista delle tante occasioni di mercato che potrebbero nascere nell’immediato futuro.

Tra i tanti, in particolar modo, si segnala da non poco anche quello di Ilkay Gundogan capitano del Manchester City in scadenza contrattuale a giugno e finito nel mirino dell’élite calcistica del nostro continente, a partire dal Barcellona. Le parole spese da Guardiole per lui anche in questi giorni, quando ha dichiarato di adorarlo, hanno lasciato intendere come ci sia stato un avvicinamento confermato anche dalla Spagna.

Secondo Sport.es, in particolar modo, l’ex Borussia, pur apprezzando le nobilissime avances catalane, starebbe seriamente pensando di restare alla corte di Pep, in seguito all’offerta di un prolungamento attestantisi sui circa 9 milioni di euro di guadagno all’anno.