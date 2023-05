Calciomercato Juventus, telenovela (in)finita: scambio lampo con Brozovic

Lo scambio lampo con Marcelo Brozovic manda all’aria i piani della Juventus: sfuma il colpo a centrocampo

La Juventus ha perso diversi punti in questo ultimo mese, rimediando 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato.

Un solo punto in 4 gare che ha permesso alle big di recuperare terreno e rientrare ufficialmente nella corsa Champions. Inter, Milan e Roma distano solo 3 punti e anche l’Atalanta è rientrata di diritto nella corsa. La Juventus si prepara a una rivoluzione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e sta già valutando i giocatori che potrebbero rinforzare la rosa. Uno di questi, però, sembra essere in orbita Inter. Il calciomercato potrebbe vedere ancora in affari Inter e Paris Saint-Germain. Il club parigino ha acquisto a parametro zero Milan Skriniar proprio dai nerazzurri ma adesso si prospetta uno scenario che vedrebbe uno scambio tra centrocampisti e che coinvolge indirettamente anche la Juventus.

Beffa dall’Inter: scambio Brozovic-Renato Sanches che manda fuori gioco la Juventus

Come riportato da ‘fichajes.net’, Inter e PSG starebbero lavorando a un ipotetico scambio che coinvolge Marcelo Brozovic e Renato Sanches.

I nerazzurri considerano il centrocampista croato fondamentale nel proprio scacchiere ma sono consapevoli che non mancheranno le offerte. Ogni anno l’Inter è costretta a sacrificare uno-due pezzi grossi del club per cercare di mantenere saldi i conti economici del club. Brozovic potrebbe diventare il sacrificato a fine stagione, nonostante il contratto che lo lega fino al 2026. Il Paris vede in ‘Epic Brozo’ un giocatore di qualità ed esperienza che potrebbe alzare notevolmente il valore del centrocampo e abbinarsi bene anche con Marco Verratti. Di contro il PSG sacrificherebbe Renato Sanches. Il portoghese classe ’97 ha disputato solo 18 partite in Ligue 1, collezionando 2 gol. Molto distante dal Sanches del Benfica che aveva incantato l’intera Europa, portando il Bayern Monaco a sborsare 35 milioni di euro. Il portoghese, però, potrebbe fare al caso dell’Inter che cerca un profilo dinamico e che possa avere la capacità di segnare. Lo scambio manderebbe fuori gioco la Juventus che, insieme al Milan, è sulle tracce di Renato Sanches da molto tempo. Il suo valore di mercato, però, non permette alla ‘Vecchia Signora’ di avvicinarsi concretamente.