“Ormai è un palo”: Vlahovic ‘ceduto‘, sanno già la cifra

Per la Juventus si prospettano delle settimane molto importanti, con la stagione che si deciderà nelle prossime sfide che saranno decisive.

Sei partite in serie A, dopo quella di ieri sera contro il Bologna, nelle quali dare il massimo per cercare di ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League. La classifica alle spalle del Napoli è molto corta, basta anche un punto per riuscire a fare la differenza.

E poi c’è l’Europa League. Con le semifinali ormai vicine e il Siviglia che rappresenta un ostacolo duro da superare verso la finalissima. Ora più che mai serve grande unione di intenti e gestione perfetta delle energie rimaste. Solo così si potrà continuare a sognare. Nel frattempo però è logico che la dirigenza deve iniziare a guardare avanti, agli investimenti da fare nel corso dell’estate. Anche se molto potrebbe dipenderà proprio dall’esito finale di questa stagione. Solo allora si faranno delle valutazioni esaustive.

Juventus, critiche social per l’ennesima prestazione no di Vlahovic

I tifosi invece le valutazioni le fanno partita dopo partita e sulla lista dei bocciati di ieri sera c’è finito Dusan Vlahovic. Che non trova la via del gol da tempo e che non sembra essere quel cecchino spietato in area di rigore che era ai tempi della Fiorentina e in alcuni frangenti anche in bianconero. Sono tanti i commenti sui social che lo riguardano e che ne sottolineano l’ennesima partita storta.

Ma stai scherzando? Quando parte il cross Vlahovic è ancora FERMO dietro i difensori.

Qui Haaland va in anticipo ed entra in porta col pallone, non scherziamo pic.twitter.com/RZTT0uufXU — KingSport (@KSport24) April 30, 2023

Sto ragazzo è fuso #Vlahovic. Oggi con uno #Nzola qualsiasi avremmo diversi punti in più. Spero lo vendano e prendano #scamacca — chaca (@7a7elda) April 30, 2023

Vlahovic mi sta facendo rimpiangere Kean — Maserismo #CeferinOut (@maserismo) April 30, 2023

E Vlahovic che in 10 minuti sbaglia tutti i movimenti di una punta? — Francesco (@Frances20838204) April 30, 2023

Di Vlahovic probabilmente se ne riparlerà tanto anche in chiave mercato, con la Juventus che sarebbe pronta a cederlo qualora arrivasse un’offerta da almeno 80 milioni di euro. Arsenal e Bayern Monaco sono le ultime due squadre alle quali il centravanti serbo è stato accostato.