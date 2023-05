Stangata UEFA: “Napoli fuori dalla Champions”

C’è grande attenzione da parte degli appassionati di calcio riguardo come andrà a finire questa stagione, non solo da parte dei tifosi della Juventus.

La squadra di Allegri è chiamata a dare il massimo in questo finale di stagione, con la missione di ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League e magari riuscire ad alzare al cielo l’Europa League. Che sarebbe un trofeo molto apprezzato dalla tifoseria, che avrebbe una soddisfazione non da poco in questo anno così tribolato.

Certo non sarà semplice, considerando che in semifinale ci si troverà di fronte un osso duro come il Siviglia. Una squadra che ha in Europa un dna davvero vincente, lo confermano gli ultimi anni. Qualificarsi alla prossima Champions League però potrebbe non bastare, se è vero che l’Uefa continua ad osservare da vicino l’esito delle inchieste che riguardano la Juventus, la “manovra stipendi” e il cosiddetto “caso plusvalenze”. Il massimo organismo calcistico europeo potrebbe sanzionare i bianconeri.

Donadio: “Anche il Napoli attenzionato dall’Uefa”

Juventus dunque fuori dall’Europa nella prossima stagione? E’ senz’altro molto prematuro dirlo, di sicuro ora la squadra di Allegri deve concentrarsi esclusivamente sul campo. Dando il massimo per tagliare il traguardo, senza fare troppi calcoli. Una rivelazione riguardo l’Uefa nelle ultime ore riguarda pure un’altra squadra italiana.

Stiamo parlando del Napoli di Spalletti, ormai prossimo a festeggiare lo scudetto con pieno merito, vista la cavalcata fatta in questa stagione. Ma il giornalista Massimo Donadio, commentando le vicende calcistiche di questi giorni nel corso della trasmissione “Il Ring del pallone”, condotta da Rudy Galetti sul canale Twitch de “Il Pallone Gonfiato”. Secondo Donadio infatti l’Uefa starebbe attenzionando anche i partenopei: “Al di là di quello che accadrà alla Juve, anche a Napoli non devono dormire sonni tranquilli. Il club è attenzionato dall’Uefa, che sta indagando. Non mi sento di dire con sicurezza che il prossimo anno giocherà in Champions League”.