Calciomercato Juventus, reparto completato: il bomber cala il tris

Per la gioia di mister Allegri, adesso, le dinamiche di mercato potrebbe nuovamente renderlo protagonista in bianconero: i dettagli.

Dalla Spagna, esattamente dal portale di riferimento ‘Fichajes’, si parla già attacco del futuro. In un certo senso, la Juventus, il possibile nuovo attaccante lo avrebbe già e sarebbe un triplo ritorno.

Le dinamiche di mercato sono casualmente bizzarre e, adesso, per la terza volta, Alvaro Morata potrebbe diventare un ‘nuovo’ giocatore della Juventus. Lo scrivono dalla Spagna e questa notizia non fa che portare buon umore in casa bianconera, soprattutto nei tifosi che non hanno mai smesso di lodare e amare il proprio beniamino sui social, anche dopo il ritorno all’Atletico Madrid. Allegri, inoltre, ammira molto il giocatore e già in passato l’aveva, il più delle volte, lodato anche per il rendimento e l’approccio con cui prendeva i match cruciali.

Morata tris: c’è la possibilità del triplo ritorno per lo spagnolo

Non è passato poi così tanto tempo dall’addio di Morata in bianconero. Dopo poco tempo, il giocatore da sempre legato a Torino anche per valori affettivi, potrebbe rientrare ancora una volta nella casa che l’ha reso il campione che è oggi. E come titolano proprio nel portale spagnolo: “L’attaccante spagnolo è ancora una volta l’obiettivo principale di Allegri per rafforzare l’attaccato della Vecchia Signora”.

Un gradito ritorno che vedrebbe il benestare di tutti: tifosi, allenatore ma soprattutto dello stesso giocatore che a Torino ritroverebbe amici e un ambiente assolutamente positivo per il suo futuro.