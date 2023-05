Rinuncia alla buonuscita e si accorda con la Juve: una strada per il sì

Adesso la possibilità potrebbe diventare, nuovamente, concreta: tutti i dettagli svelati sul possibile nuovo dirigente.

L’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe, secondo ‘Repubblica’, avvicinarsi sensibilmente in orbita Juventus qualora, appunto, i bianconeri decidessero di affondare per il nuovo dirigente.

Ci sarebbe però un nodo cruciale: la buonuscita. Infatti, secondo il quotidiano nazionale, Giuntoli lascerebbe il Napoli, che non si opporrebbe all’operazione, soltanto, però, davanti alla mancata richiesta una buonuscita da parte del dirigente, visto che il suo contratto va proprio in scadenza nel 2024.

Addio ma senza buonuscita: ecco come può arrivare

Cristiano Giuntoli sembra avere il phisique du role ideale per essere il prossimo dirigente della Juventus. Grande esperienza e un lavoro certamente notevole e lodevole svolto a Napoli, basti anche solo pensare agli acquisti scudetto della stagione in corso. Di conseguenza, il profilo, sembra quello ideale per la prossima dirigenza bianconera. Il Napoli accetta il suo addio ma non vuole concedere la buonuscita visto il contratto in imminente scadenza, con data prevista proprio per giugno 2024.

Come scrive ‘Repubblica’, il Napoli, al posto di Giuntoli, avrebbe già trovato un sostituto e quindi sarebbe pronto a dire addio al proprio direttore sportivo attuale. Il club di De Laurentis porterebbe in società Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli, anche lui un profilo che sta, letteralmente, convincendo i piani alti per qualcosa di importante. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà.