Clamoroso Chiesa: resta in Serie A ma non alla Juventus

Clamoroso Chiesa, il futuro dell’attaccante non è ancora deciso: ci sono tre club sulle tracce del bianconero. Resta in A, ma non alla Juve

Senza pochi dubbi la Juventus lo vorrebbe tenere. Ma senza altrettanti dubbi, in un momento come questo, nessuno in casa bianconera sembra essere incedibile. E quindi, non solo Vlahovic come possibile partente davanti ad un’offerta che si aggiri intorno ai 90-100milioni di euro, ma secondo Sebastiano Sarno, anche Chiesa potrebbe salutare la Vecchia Signora.

Sarebbero tre i club che hanno messo gli occhi sul calciatore della Juventus. Due all’estero ma uno in Italia, quindi non è da escludere che la prossima fase della carriera di Chiesa possa essere ancora in Serie A ma non a Torino. C’è da dire comunque che fino ad oggi solamente una squadra si è mossa in maniera importante, facendo un vero e proprio sondaggio. Ed è l’Arsenal di Arteta.

Clamoroso Chiesa, c’è anche il Milan

Oltre ai Gunners, che sono alla ricerca di uomini che possono alzare il livello della propria squadra, su Chiesa infatti ci sarebbe pure l’interesse del Milan. Maldini vorrebbe un esterno offensivo, anche se il bianconero costa troppo per le casse rossonere. Ovvio che, però, con qualche cessione i rossoneri potrebbero tentare l’assalto.

Infine viene anche confermato quello che è l’interesse del Liverpool di Klopp, che in casa bianconera potrebbe tentare più di uno scippo. Sì, perché non solo Chiesa viene accostato ai Reds, ma anche Locatelli piace e pure molto all’allenatore tedesco che in questo caso, forse, sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta economica di un altro livello per prenderli tutte e due. Insomma, la situazione al momento è questa e ci sono diversi mesi davanti dove le cose potrebbero sicuramente prendere una piega che ai tifosi della Juventus non piacerebbe. Vedremo quello che succederà, sapendo inoltre che il mercato bianconero non dipende, purtroppo, solamente da come finirà sul campo la stagione.