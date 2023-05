Juventus, grave infortunio per De Sciglio: UFFICIALE, diagnosi tremenda

Per la Juventus contro il Lecce è arrivata una vittoria importante che fa ritrovare ai bianconeri il feeling con i tre punti dopo tanto tempo.

Erano cinque gare che la formazione di Allegri non riusciva a trovare la via del successo. Ci è riuscita in questo turno infrasettimanale non senza faticare contro i salentini, piegati grazie alle reti segnate nel primo tempo da Paredes e Vlahovic.

Siamo ormai entrati nelle fasi cruciali della stagione e ogni partita di fatto può essere quella decisiva. In campionato si prevede una volata finale per cercare di piazzarsi alle spalle del Napoli capolista, entro le prime quattro. Ma la Juventus è impegnata anche in Europa League e dunque Allegri deve essere bravo a gestire al meglio le energie dei suoi uomini. Tant’è che contro il Lecce aveva optato per un mini turnover.

Juventus, lesione del legamento per De Sciglio

Poco dopo la mezzora l’allenatore bianconero è stato costretto ad un cambio obbligato visto l’infortunio occorso a Mattia De Sciglio, che era stato chiamato a scendere in campo fin dal primo minuto contro il Lecce. Al posto dell’ex Milan è entrato in campo Cuadrado.

Considerato il pianto del calciatore, ci si era già accorti della gravità dell’infortunio. Gravità che è stata confermata dagli esami strumentali effettuati. “Mattia De Sciglio a seguito dell’odierno infortunio al ginocchio destro è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore; nei prossimi giorni sarà pertanto necessario un intervento chirurgico” è la nota ufficiale del club. Dovrà stare per un po’ lontano dai campi di gioco, a lui l’augurio di un pronto ritorno.