Doppietta da sogno con Vlahovic, oltre 100 milioni: Juventus colpita e affondata

La stagione non si è ancora conclusa ma sono tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus già in questo periodo.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo ovviamente, le mosse di mercato del club bianconero saranno decise anche in base a quel che accadrà nel finale della stagione. E in base agli obiettivi che la squadra di Allegri riuscirà a centrare.

Agguantare la prossima edizione della Champions League sarebbe fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Partecipare al torneo garantisce degli introiti troppo importanti ormai per i top club, altrimenti chiamati ad una riduzione delle loro ambizioni in chiave calciomercato. La Juventus in estate si troverà di fronte a sicure novità, ogni reparto dovrà essere puntellato con l’arrivo di altri elementi chiave.

Juventus, l’Aston Villa mette nel mirino Vlahovic

C’è una nuova voce che arriva dalla Spagna e che coinvolge Dusan Vlahovic. Il bomber bianconero ieri è finalmente tornato a trovare la via della rete, mettendo fine al suo digiuno. Nella prossima stagione sarà ancora in forza alla Juventus? Difficile dirlo ad oggi, non si può escludere una partenza in caso di offerta convincente.

In Spagna “Marca” spiega come l’Aston Villa abbia intenzione di fare le cose in grande per la prossima stagione e avrebbe stanziato un budget di oltre 100 milioni di euro per mettere a segno due acquisti. Vale a dire quello di Ferran Torres dal Barcellona e quello appunto di Vlahovic dalla Juventus. I bianconeri ad ogni modo difficilmente lascerebbero partire il giocatore per meno di 80 milioni di euro. Al momento dunque pare davvero difficile che questa trattativa possa decollare.