Calciomercato Juventus, Adani “chiede” la conferma: Allegri demolito

Lele Adani chiede la conferma del big della Juventus e attacca nuovamente Massimiliano Allegri

Ieri è tornato al gol Dusan Vlahovic che è riapparso dopo un periodo di ombre. Tra i marcatori anche Leandro Paredes, sicuramente una notizia visto il suo rendimento in questa stagione.

Il centrocampista argentino ha sbloccato la partita col Lecce su calcio di punizione, togliendosi di dosso un bel peso. La Juventus non sembra comunque intenzionata a riconfermarlo e a fine stagione sembra ormai assodato che il campione del Mondo tornerà al Paris Saint-Germain. Durante la trasmissione ’90° minuto’, l’opinionista Lele Adani si è espresso su Paredes e sul suo rendimento alla Juventus in questa stagione, sottolineando come il suo scarso rendimento dipenda in buona parte da Massimiliano Allegri. Non è un segreto il rapporto ormai conflittuale tra l’allenatore bianconero e l’opinionista. Anche questa volta non è mancata la frecciatina di Adani al tecnico toscano.

Juventus, attacco frontale di Adani ad Allegri: “Il rendimento di Paredes dipende dalla guida tecnica”

Di seguito le parole di Lele Adani su Paredes e l’attacco ad Allegri: “Puntare su Paredes anche il prossimo anno? Secondo me dipende dalla guida tecnica, non credo che Allegri lo stimi tantissimo.

Dipenderà dai programmi della società. Per tre anni al Paris Saint-Germain è stato il calciatore che più di tutti gli altri, in Europa, da centrocampista, imbucava e faceva passaggi utili in avanti, saltando sbarramenti difensivi avversari”. Adani ha proseguito: “La Juventus non gioca con tanti giocatori davanti a lui, quindi molte volte queste sue qualità sono venute meno. Anche se, nelle volte che gli è stata data fiducia va detto che è mancato, è il primo a riconoscere che non è un anno positivo”. Adani ha quindi, sottolineato espressamente, le qualità di Paredes che, a suo avviso, dovrebbe essere riconfermato dalla Juventus a fine stagione. Di contro ha attaccato nuovamente Allegri che probabilmente non è stato in grado di valorizzarlo a dovere.