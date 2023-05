Calciomercato Juventus, affare “definito”: c’è stata la stretta di mano

Calciomercato Juventus, l’entourage del calciatore avrebbe già incontrato il club: il rinnovo, a questo punto, è improbabile.

Nel turno infrasettimanale la Juventus ha riassaporato la gioia dei tre punti, mettendo fine al digiuno di vittorie che in campionato durava da ben quattro giornate.

Massimiliano Allegri, oltre al successo, ha “ritrovato” anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha segnato il gol decisivo, quello che ha piegato definitivamente il Lecce, interrompendo un lungo digiuno. Tornare a vincere era fondamentale per avvicinarsi con l’umore alto alle sfide con Atalanta, in programma domenica, e Siviglia in Europa League. Le tre sconfitte consecutive con Lazio, Sassuolo e Napoli – oltre a quella in semifinale di Coppa Italia con l’Inter – avevano tolto qualche certezza e minato gli equilibri della Signora. Che, provata anche dal calendario fittissimo, faticava a ritrovare lo smalto dei mesi precedenti. Maggio, come abbiamo ribadito più volte, è un mese cruciale. La Juventus è ancora impegnata su più fronti – sì, anche quelli extracalcistici – e il suo futuro sarà inevitabilmente condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso l’addio

Restano diversi i nodi da sciogliere ma la dirigenza, prima di continuare a programmare la prossima stagione, deve sapere se potrà contare sugli introiti della coppa più importante.

Sul tavolo dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino c’è anche la questione Cuadrado. L’esterno colombiano, alla sua ottava stagione con la maglia della Juventus, è in scadenza di contratto. Ha da poco toccato le 300 presenze in bianconero ma la sua permanenza a Torino non è più così certa come qualche settimana fa. Il nativo di Necoclì va per va per le 35 primavere ma, nonostante una stagione piena di alti e bassi e soprattutto condizionata dagli infortuni, gode anche della stima del tecnico livornese. A quanto pare, però, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano durante la diretta Twitch di Juventibus, la sua avventura juventina non proseguirà dopo la fine della stagione. “C’é già stato un incontro – ha riferito Momblano – tra l’agente del calciatore e la Juventus terminato con una stretta di mano che conferma l’addio”.