Incontro Juventus-Di Maria per la firma: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, c’è un possibile novità riguardo il futuro di Angel Di Maria, ecco cosa potrebbe succedere nell’incontro stabilito.

Da ‘Relevo’ si parla del futuro dell’esterno argentino in bianconero. Come sappiamo, Angel Di Maria andrà in scadenza questo giugno che verrà. Un contratto che scadrà dopo un solo anno dal suo arrivo. La volontà del club è, secondo l’indiscrezione, molto concreta.

Secondo l’informazione, infatti, nella prossima settimana che verrà il fantasista argentino e la Juventus dovrebbero incontrarsi a tal proposito. L’obiettivo, si legge, sarebbe quello di capire come proseguire con lui. Infatti, Di Maria, come sottolineato poc’anzi, andrà proprio in scadenza a giugno. L’obiettivo del club e della dirigenza bianconera è quello di consolidare l’argentino almeno per un’altra stagione.

Obiettivo rinnovo Di Maria: incontro previsto per la prossima settimana

Di conseguenza, come sottolinea ‘Matteo Moretto’, nella prossima settimana, si avranno già notizie importanti riguardante il futuro del giocatore. L’obiettivo del club, qualora la Champions dovesse essere raggiunta ma anche gli altri obiettivi prefissati, potrebbe essere proprio quello di continuare ancora insieme.

Angel ha dimostrato di essere decisivo in più di un occasione e pertanto il club non vuole lasciarsi scappare questa ghiotta opportunità, di averlo ancora per un altro anno per benestare anche di mister Allegri che non smette mai di sottolinearne l’importanza in rosa. Dunque, non ci resta che attendere un verdetto definitivo che arriverà puntuale già nella prossima settimana, almeno secondo l’indiscrezione.