Bigiotteria Juventus, nuovo colpo di scena: la Premier incombe sul gioiellino

La Juventus si sta avvicinando alla conclusione della sua stagione e per i dirigenti è tempo di iniziare a fare delle valutazioni.

I bianconeri devono dare il massimo in questo rush finale della serie A nel tentativo di riuscire ad agguantare l’ambito piazzamento che garantisce un posto nella prossima edizione della Champions League. Una missione non semplice visto che non si riesce a vincere da cinque partite.

Si dovranno giocare anche le fasi finali dell’Europa League, che comunque rappresenteranno un altro elemento valido di valutazione per una dirigenza bianconera che sarà chiamata a scegliere gli uomini sui quali puntare per il futuro. Nel corso dell’estate infatti sono previste diverse novità all’interno dell’organico della Juventus. Alcuni elementi sono destinati a partire per fine contratto mentre altri potrebbero essere ceduti di fronte ad offerte vantaggiose. Le prossime settimane dunque saranno importanti anche per capire ipotetiche entrate ed uscite della rosa bianconera.

Juventus, sirene dalla Premier per Iling Junior

La volontà del club è quella anche di riuscire ad abbassare il monte ingaggi, per questo motivo si punterà sempre di più sulla linea verde. Tanto più che alcuni elementi hanno dimostrato benissimo di poter giocare in prima squadra, avuta la fiducia di mister Allegri. Uno di questi è Iling-Junior.

Il giovanissimo esterno offensivo è stato uno dei gioiellini bianconeri che sono riusciti a trovare spazio. Il ragazzo, che si è messo in luce anche con l’under 20 inglese, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato il suo valore. Un elemento insomma sul quale poter puntare ad occhi chiusi per il futuro, considerando appunto la giovane età e i margini di miglioramento. La Juventus ha blindato il suo contratto, ma come ha scritto “goal.com” ci sono tante squadre di Premier League che sono pronte a farsi avanti per soffiare il giocatore ai bianconeri.