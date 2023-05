Summit Juventus-Pogba: dai nodi da sciogliere alla decisione presa sul suo futuro

Juventus, da stabilire la posizione di Paul Pogba, summit per il suo futuro: tutti i dettagli della situazione.

Stagione difficile per il polpo che, adesso, sembra in ripresa. Certamente da colpo dell’estate a ‘flop’ per via delle tante assenze anche per sfortuna. Pogba, però, sembra avere la predisposizione giusta per continuare ancora in bianconero e adesso, il summit della società potrebbe avere già un verdetto per due motivi.

Il Polpo, come lo chiamano i tifosi, sta ritrovando forma ma entra sempre dalla panchina come forza aggiuntiva, proprio per questo, nel finale di stagione, il suo ruolo potrebbe assumere un ruolo ancora più importante così da premessa per quello che sarà il futuro.

Juventus, Pogba verso la riconferma in caso di addio di Rabiot

Come, infatti, scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, ancora indecisa la posizione sul futuro di Rabiot che sembra attratto sempre di più dalle offerte della Premier, il ruolo di Pogba, in caso di addio del connazionale, potrebbe riavere un ruolo essenziale nel progetto.

Pogba, insieme ai giovani Fagioli e Miretti, sarebbe uno dei possibili protagonisti del centrocampo futuro della società. Certamente le doti per fare la differenza ci sono e la forma, dopo un inizio di stagione tutt’altro che fortunato, sta per ritornare. Pogba è un giocatore essenziale e potrebbe esserlo anche nel futuro del club, soprattutto se dovesse essere confermata anche l’ipotesi dell’addio di Rabiot e di un altro, Paredes, che avrebbe come sostituti proprio i giovani già integrati nel progetto bianconero.