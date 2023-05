Calciomercato Juventus, annuncio in diretta: firma ufficiale

Calciomercato Juventus, ora non ci sono più dubbi: ha trovato l’accordo definitivo con la “vecchia Signora” fino al 2025.

Il mese di maggio, si sa, è sempre gravido di importanti conseguenze soprattutto dal punto di vista dei rinnovi. Ne sa qualcosa la Juventus, che nel corso delle prossime settimane, a bocce ferme, affronterà le questioni legate a Rabiot e a Di Maria con la speranza di poterle risolvere a proprio favore. Nel frattempo, però, arrivano riscontri importanti anche sulla compagine femminile.

Come anticipato da Joe Montemurro nel corso di una diretta Twitch, infatti, Arianna Caruso ha trovato l’accordo con il club bianconero per il rinnovo del suo contratto, che dunque scadrà il prossimo 2025. Dopo pochi minuti è arrivata anche la conferma del club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Di seguito il comunicato: “Il futuro di Arianna Caruso sarà ancora bianconero. Al tramonto della sua sesta stagione con la Juventus, è ufficiale il rinnovo fino al 2025. Estate 2017. Le Juventus Women prendevano forma e, tra le giocatrici che avrebbero formato la prima rosa della storia, c’era una ragazza giovanissima, non ancora diciottenne. Arrivava da Roma e si preparava alla prima esperienza così lontana da casa. Negli occhi aveva la luce di chi sa sognare in grande e, diventando donna in bianconero, quella luce non l’ha mai persa. Quello sguardo è diventato certezza, energia contagiosa, quello che, anche nei momenti difficili, ti fa credere che tutto sia possibile.”