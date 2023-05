La Juventus scarta il “regalo” dal Bayern Monaco: sfida show, freccia letale

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono decisi sul possibile nuovo acquisto in fascia: i dettagli dell’operazione.

La Juventus guarda al futuro e un nuovo potenziale acquisto potrebbe arrivare proprio dal Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, potrebbe “concedere” un loro pupillo.

Stando all’indiscrezione di ‘Nicolò Schira’, la Vecchia Signora metterebbe le mani su un possibile pupillo della squadra tedesca. Si tratterebbe di Noussair Mazraoui, che secondo l’indiscrezione, chiederebbe più spazio per poter giocare da protagonista. Su di lui ci sarebbero le tracce anche del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Mazraoui sulle tracce dei bianconeri: c’è anche il Barcellona

Il giocatore di proprietà del Bayern chiederebbe al club maggiori garanzie. Vuole giocare di più e se questo fattore predominante non dovesse essere accontentato, allora, a quell’ora, il Bayern Monaco potrebbe essere costretto a cederlo per richiesta esplicita del giocatore.

Come anticipato poc’anzi, su di lui, oltre alla Juventus che cerca un sostituto di Cuadrado ma anche di De Sciglio visto il recente infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco per un po’, ci sarebbe un grande interesse per il profilo ma occhio alla concorrenza estera, con il Barcellona altra squadra interessata. Non ci resta che attendere un possibile, imminente, verdetto già dalla prossima stagione. Certamente il giocatore dimostra di avere tutte le caratteristiche per fare la differenza ad alti livelli soprattutto dovesse essergli concessa la possibilità di giocare.