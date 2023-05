Calciomercato Juventus, De Laurentiis ha detto sì: spunta la dead line

Calciomercato Juventus, il presidente del Napoli è disposto a lasciarlo partire: ecco la data da cerchiare in rosso.

In terra partenopea (ma non solo) ora è tempo di festeggiare. Il Napoli di Luciano Spalletti da ieri sera è ufficialmente campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo grazie al punto conquistato nel match della Dacia Arena contro l’Udinese. Una cavalcata incredibile quella degli azzurri, che non hanno lasciato neppure le briciole agli avversari.

Tra i principali protagonisti di quest’impresa memorabile, che ha permesso al club di Aurelio De Laurentiis di tornare sul trono d’Italia dopo 33 anni di attesa, c’è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Arrivato sotto il Vesuvio nel 2015, reduce dalla brillante esperienza al Carpi – condotto in pochi anni dalle categorie inferiori alla Serie A – oggi è uno dei dirigenti più apprezzati del calcio italiano. Il Napoli in questi sette anni ha fatto passi da gigante. Ed è soprattutto grazie al progetto targato Giuntoli, improntato sulla sostenibilità economica, che quella azzurra è diventata una società vincente e finanziariamente solida.

Calciomercato Juventus, ADL pronto a liberare Giuntoli

Uno dei più grandi meriti di Giuntoli è aver saputo “consegnare” a Spalletti una squadra ancora più forte di quella dello scorso anno, nonostante cessioni importanti.

Il Napoli, infatti, la scorsa estate si privò di diversi pilastri come Mertens, Koulibaly ed Insigne ed in pochi pensavano, ad inizio stagione, che potesse tornare ad essere competitivo per il tricolore. Giuntoli invece ha smentito tutti. Il suo capolavoro si chiama Kvicha Kvaratskhelia, pagato poco più di 10 milioni alla Dinamo Batumi. Non è una novità che la Juventus abbia messo gli occhi sull’attuale diesse del Napoli da qualche tempo. E che sia è pronta a sferrare l’attacco ora che ha bisogno di trovare un erede di Federico Cherubini, inibito per sedici mesi. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, De Laurentiis non avrebbe problemi a liberarlo. “La posizione del presidente azzurro – ha spiegato Momblano – è molto chiara: “per me puoi anche andare”, gli ha detto. Esiste una deadline, non so se imposta dallo stesso De Laurentiis o dalla Juventus, per la situazione Giuntoli ed è il 20 maggio”.