Sedotto e abbandonato dalla Juve: il Milan chiude l’affare con 20 milioni

Calciomercato Juventus, alla fine, ritorno in Italia sempre più possibile ma c’è anche l’opzione rossonera nel suo futuro: i dettagli.

Alla fine, nonostante le varie voci che lo vedevano di, possibile, ritorno a Torino. Per il futuro dell’attaccante spagnolo potrebbe esserci, addirittura, il Milan di Pioli.

In casa rossonero si sogna in grande e, adesso, l’ultima suggestione dalla Spagna potrebbe vedere un ex bandiera bianconera pronta a soggiornare a Milano, sponde rossonere ovviamente. Come scrivono, infatti, da ‘Todofichajes’ , nel futuro di Alvaro Morata potrebbe esserci il Milan.

Morata al Milan: operazione possibile a 20 milioni di euro

Alvaro potrebbe lasciare Madrid e dalla prossima stagione ritornare in Serie A. Si era parlato della Juventus ma, secondo le ultime novità proveniente proprio dalla Spagna, ci sarebbe anche il Milan di Pioli nel suo futuro professionale.

Il suo contratto andrà in scadenza nel 2024 e non ci sarà nessun rinnovo, almeno queste sembrano già le premesse concordate. Sia l’Atlético che il giocatore hanno capito che la via più giustificabile sarebbe una cessione proprio in estate. 20 milioni di euro sarebbe la cifra che il Milan potrà sborsare per garantirsi un attaccante pronto e capace di fare la differenza nel campionato italiano, già di sua conoscenza e con cui, proprio in bianconero, ha anche vinto. Insomma, adesso, il club rossonero sembra in pole per l’acquisto dell’attaccante numero 9.