La Juventus rovina la festa del Napoli: richiesta a De Laurentiis decisiva

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rovinare la festa scudetto del Napoli. La richiesta è decisiva. Ecco quello che potrebbe succedere

Il Napoli sta giustamente festeggiando lo scudetto e, come sappiamo, ieri la Juventus – senza risparmiare una frecciatine di quelle davvero fatte con classe – si è congratulata con gli azzurri per il loro terzo tricolore della storia. Per dire, la Juve lo vinceva nel 1931…

Comunque, a parte gli sfottò che fortunatamente esistono e fanno parte del calcio e che senza quelli forse avrebbe tutto meno senso, il pensiero adesso è rivolto a quello che potrebbe succedere nella prossima stagione con la società bianconera che, secondo quanto riportato da Di Marzio, starebbe cercando di “rovinare” in qualche modo lo scudetto azzurro. E come, direte voi? Bene, ve lo spieghiamo subito, cercando fondamentalmente di strappare a De Laurentiis uno degli artefici della cavalcata della squadra di Spalletti.

Calciomercato Juventus, bianconeri in pressing su Giuntoli

Non parliamo di nessun giocatore del tecnico toscano, ma di un dirigente, quel Giuntoli che tanto bene ha fatto e che da un poco di tempo è corteggiato dalla Vecchia Signora. Lo stesso, a quanto spiegato dal giornalista, potrebbe avere voglia di provare una nuova sfida professionale.

E se la Juventus decidesse di farsi avanti in maniera concreta, Giuntoli potrebbe chiedere a De Laurentiis di essere liberato. Insomma, uno scippo da parte della società bianconera per uno dei dirigenti maggiormente apprezzati in Italia. E come sappiamo la Juve ha bisogno di una figura del genere soprattutto dopo la conferma dell’inibizione a Cherubini che sperava, invece, di poter tornare in sella. Ma così non sarà. Quindi è Giuntoli la prima scelta, senza dimenticare nemmeno Massara del Milan, amico di Allegri, che è in corsa per questa posizione.