Super offerta per Vlahovic: il nuovo bomber della Juventus è italiano

Calciomercato Juventus, in casa bianconera si fanno già attente analisi sul futuro e il possibile sostituto è italiano.

Vlahovic è pronto ad essere ceduto, almeno, in caso di grande offerta. La Juventus potrebbe prendere seriamente in considerazione questa eventualità. Al suo posto, si legge, ci sarebbe già un opzione del tutto made in Italy.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Juventus si pensa già al futuro. Vlahovic è sul mercato e in caso di addio, la società bianconera punterebbe tutto su Milik ma non solo. Infatti, come si legge dal quotidiano sportivo, il nuovo bomber sarebbe azzurro.

Addio Vlahovic: Milik + Scamacca per sostituirlo

Stando, infatti, all’ultima indiscrezione, l’ex Sassuolo, Scamacca, ora in forze al West Ham, potrebbe essere il possibile sostituto del serbo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore ex Sassuolo potrebbe ritornare in Serie A e addirittura facendolo da protagonista alla Juventus.

Opzione gradita sia dai bianconeri che dallo stesso giocatore ma questo, si legge, succederà soltanto nel caso in cui, Vlahovic dovesse essere venduto al prezzo stabilito dalla Juventus, cioè un prezzo importante. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma, certamente, adesso le gerarchie potrebbero cambiare e avere un nuovo verdetto che arriverà puntuale nel mercato estivo. Non ci resta che attendere dunque. Una cosa è sicura, la Juventus in caso di cessione del bomber serbo non potrà perderci rispetto alla spesa fatta nemmeno troppo fa, dunque, salvo clamorose offerte, Dusan potrebbe, comunque, rimanere a Torino.