“Come to Juventus”: “deciso” l’affare dell’estate bianconera

“Come to Juventus”, manca ormai poco alla fine della stagione: cosa sta bollendo in pentola in vista della prossima sessione di mercato?

Azzardare previsioni su quali potrebbero essere le mosse di mercato della Juventus è un compito assai arduo. Sgombriamo subito il campo dai dubbi: sono tanti i giocatori che piacciono alla dirigenza bianconera, diverse le piste che il club sta seguendo da tempo. Ma al momento esiste più di un “piano”. E molto dipenderà da come terminerà la stagione.

La Signora, grazie alla restituzione (momentanea) dei 15 punti è tornata in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Momentaneamente la squadra di Massimiliano Allegri è terza in classifica, con un discreto margine sulla quinta. Tuttavia, ancora potrebbe succedere di tutto. Non è da escludere, ad esempio, una nuova penalizzazione a fine campionato, che farebbe scivolare la Juventus fuori dalle prime quattro. Senza gli introiti della competizione internazionale più importante va da sé che la società sarà costretta a ridimensionare le proprie ambizioni. Ecco perché il tecnico livornese vuole a tutti i costi vincere l’Europa League, che è anche un “lasciapassare” per la Champions League.

“Come to Juventus”, i tifosi corteggiano Pau Torres

Uno dei reparti che la Juventus conta di rinforzare è la difesa, che necessita di un altro centrale di livello oltre a Bremer. Mel mirino dei bianconeri c’è lo spagnolo Pau Torres.

Il difensore del Villarreal piace alla Signora già dallo scorso anno, quando con il suo Villarreal eliminò proprio la Juve agli ottavi di finale di Champions League. Il contratto che lega il giocatore al Sottomarino Giallo scadrà tra circa un anno, nel 2024, ma può liberarsi previo pagamento di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Nel frattempo i tifosi bianconeri hanno provato ad “anticipare” la mossa della società: il suo ultimo post pubblicato su Instagram è stato inondato di commenti di aficionados juventini, che hanno spronato in maniera piuttosto spudorata l’iberico a sposare la causa bianconera.