Giuntoli show, firma con la Juventus e “scippa” il Napoli: primo colpo già deciso

Calciomercato Juventus, a tenere banco in casa bianconera è la questione legata al nuovo DS. Il profilo di Giuntoli è sempre più caldo e potrebbe portare ad un autentico ribaltone.

C’è aria di rivoluzione in seno alla Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le decisione della Procura Federale e l’esito dei processi legati ai filoni plusvalenze e al caso stipendi orienteranno in maniera determinante le prossime strategie dei bianconeri. C’è però da finire nel migliore dei modi una stagione nella quale Di Maria e compagni, fallita la possibilità di approdare in finale di Coppa Italia, occupano comunque il terzo posto in Serie A e contro il Siviglia si giocheranno l’accesso alle finali di Europa League.

Nelle prossime settimane, però, si porranno le condizioni per un nuovo riassetto dirigenziale. La figura di un direttore sportivo a cui andranno delegati poteri importanti in sede di calciomercato rappresenta una delle priorità più stringenti per la “Vecchia Signora”, che ormai da tempo hanno individuato in Cristiano Giuntoli il profilo ideale al quale poter consegnare le chiavi della rinascita bianconera. Uno degli artefici principali della vittoria dello Scudetto del Napoli, ufficializzata ieri sera con la vittoria in quel di Udine, Giuntoli piace e non poco alla Juventus per la sua grandissima capacità di valorizzare il capitale a sua disposizione. Abbassamenti del monte ingaggi, acquisto di giovani di qualità e di prospettiva e senso della programmazione sono caratteristiche che non possono e non devono essere trascurate.

Calciomercato Juventus, tentazione Giuntoli: le ultime di Momblano

La tentazione Giuntoli, intanto, è sempre più forte. Il suo nome ha ormai scalato la gerarchia nella lista degli obiettivi bianconeri, al punto che si potrebbe già cominciare a ragionare su quelli che saranno i suoi prossimi colpi una volta che si sarà insediato (eventualmente) alla Juventus.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fatto il punto della situazione, svelando un dettaglio non trascurabile in merito a quelle che potrebbero essere le strategie della Juve qualora Giuntoli dovesse accettare l’offerta bianconera: “Dovesse arrivare Giuntoli, il nome per la Juventus è quello di Zanoli, giocatore del Napoli in prestito alla Sampdoria“.