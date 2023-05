Indagine UEFA: “Napoli fuori dalla Champions”

Indagine UEFA, l’indiscrezione ha del clamoroso all’indomani della vittoria del terzo scudetto della storia del club azzurro.

L’agognato terzo scudetto è realtà per i tifosi del Napoli. La città partenopea ieri sera è letteralmente esplosa al fischio finale della gara con l’Udinese. Bastava un pareggio per avere l’ufficialità del tricolore e stavolta la squadra di Luciano Spalletti non ha tradito le attese, come aveva invece fatto qualche giorno prima contro la Salernitana.

Gli azzurri sono arrivati con il fiatone a questo finale di campionato, a corto di benzina. Ma il vantaggio sulle dirette concorrenti era tale che si sarebbero potuti permettere anche ulteriori passi falsi: è di sedici punti il distacco dalla Lazio seconda, costretta come le altre ad alzare bandiera bianca prima della fine del torneo. Un’intera città è in festa, dicevamo. E si continuerà ad omaggiare i nuovi campioni d’Italia per diverse settimane. Del resto, l’ultimo scudetto vinto dal Napoli risale a trentatré anni fa, all’epoca di Diego Maradona. In una stagione strepitosa resta il rammarico di non aver proseguito l’avventura in Champions League: gli uomini di Spalletti hanno raggiunto i quarti per la prima volta nella loro storia ma hanno avuto la peggio nello scontro tutto italiano con il Milan.

Indagine UEFA, Donadio: “Il rischio è concreto”

L’allenatore toscano proverà a spingersi più lontano il prossimo anno. Il Napoli, infatti, avrà il privilegio di partire dalla prima fascia, in quanto campione d’Italia.

C’è però un’eventualità, per il momento assai remota, secondo la quale il club partenopeo rischia di essere estromesso dalle competizioni Uefa per via del famigerato caso Osimhen. L’attaccante nigeriano, uno dei grandi protagonisti della cavalcata, arrivò dal Lille grazie all’inserimento nella trattativa di tre giovani del vivaio azzurro, mai realmente sbarcati in Francia. Secondo Max Donadio, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, il Napoli rischia seriamente di non partecipare alla principale competizione continentale. “Sono abituato a dire la verità, è un rischio reale – ha detto – La società di Aurelio De Laurentiis è indagata dalla UEFA per motivazioni note a tutti, poi le decisioni le aspetteremo. Ma è una verità che rischia l’esclusione. E’ una cosa che va detta alla tifoseria, non c’è niente di male. E’ un discorso di onestà”.