Messi ribalta il mercato della Juventus: richiesta choc e due di picche

Calciomercato Juventus, con il possibile ritorno di Messi, adesso, anche un bianconero potrebbe lasciare: i dettagli.

Messi ‘guastafeste’. In sostanza, qualora la pulce dovesse, come sembra, ritornare a Barcellona, visto che ha già deciso di lasciare il Psg a fine stagione. In questa eventualità del gradito, grande, ritorno, insieme a lui potrebbe arrivare anche un suo compagno e fidato amico di nazionale: Angel Di Maria.

Stando, infatti, all’ultima indiscrezione proprio proveniente dal portale ‘Elnacional’, in casa Barcellona si sogna il gradito ritorno di Lionel Messi, dopo le deludenti stagioni al Psg. Secondo, infatti, l’indiscrezione, la Pulce avrebbe però già una forte influenza anche su un giocatore in scadenza, già attratto dalla destinazione Barcellona la passata estate. Si tratta di Angel Di Maria ma il vero ostacolo poterebbe essere, proprio, il presidente blaugrana Laporta.

Di Maria al Barcellona per volere di Messi: Laporta frena l’operazione

Messi già in passato aveva chiesto il compagno e amico di nazionale in rosa ma a fermare proprio questa trattativa sarebbe il presidente blaugrana, Laporta che non sembra convinto dell’operazione anche se vista la naturale scadenza del contratto dovesse arrivare a parametro zero. Insomma, l’operazione Di Maria non è da farsi ma il Barcellona ci spera, o meglio, Messi soprattutto anche se l’ultima parola spetta, giustamente, al presidente. Questa cosa potrebbe essere in qualche modo decisiva anche per la possibile permanenza a Torino. Staremo a vedere.